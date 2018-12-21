MISTERBIANCO: VÌOLA PIÙ VOLTE I DOMICILIARI E FINISCE IN CARCERE

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 25enne Ivan Raineri del posto, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Tribunale etneo.Grazie ad una informativa dei militari de...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 25enne Ivan Raineri del posto, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Tribunale etneo.

Grazie ad una informativa dei militari dell’Arma, contenente le molteplici violazioni contestate all’uomo in relazione alla misura restrittiva cui era sottoposto, l’Autorità Giudiziaria, condividendone i contenuti, ne ha ordinato l’arresto e la reclusione nel carcere di Catania Piazza Lanza.