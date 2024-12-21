MISTERBIANCO, VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO: UNA SI RIBALTA, SOCCORSI SUL POSTO

Misterbianco - Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, 21 dicembre 2024, intorno alle ore 21, nella centralissima via San Nicolò, all'incrocio con via Gramsci. Per cause anco...

Misterbianco - Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, 21 dicembre 2024, intorno alle ore 21, nella centralissima via San Nicolò, all'incrocio con via Gramsci.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Punto e un’Opel Agila si sono scontrate violentemente. A causa dell'impatto, l'Opel Agila si è ribaltata su un fianco, coinvolgendo anche un'auto parcheggiata nei paraggi.

Nonostante la violenza dello scontro, il bilancio è fortunatamente meno grave del previsto: tre persone sono rimaste coinvolte ma, secondo le nostre informazioni non hanno riportato ferite gravi.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per fornire assistenza ai feriti, che sembrerebbero essere in condizioni stabili.

La complessità della scena ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato per liberare le persone coinvolte, mettere in sicurezza i veicoli e ripristinare l'area.

I Carabinieri sono sul posto per effettuare i rilievi necessari e determinare con precisione la dinamica dell’incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, causando inevitabili disagi alla circolazione nella zona.