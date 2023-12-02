MISTERIOSA AGGRESSIONE A PATERNÒ: ANZIANA AGGREDITA NELLA SUA ABITAZIONE
Una misteriosa aggressione si è verificata oggi intorno alle ore 12.30 in Viale dei Platani.
Una signora anziana è stata aggredita nella sua abitazione, provocando l'intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell'ordine.
La vittima è stata prontamente soccorsa sul luogo dall'ambulanza del 118, dove i medici hanno fornito le prime cure necessarie. Nel frattempo, i Carabinieri sono intervenuti per avviare un'indagine mirata a ricostruire i dettagli e le circostanze dell'aggressione.
Al momento, pochi sono i dettagli disponibili sull'accaduto, e l'identità dell'aggressore, così come i motivi alla base dell'attacco, rimangono avvolti nel mistero.
Gli inquirenti stanno lavorando al fine di gettare luce su questo inquietante episodio.