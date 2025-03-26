MISTERIOSA VALIGIA INCUSTODITA A PATERNÒ: SCATTA LA SEGNALAZIONE
Paternò, 26 Marzo 2025– Una valigia lasciata incustodita in via Santa Lucia a Paternò ha destato preoccupazione tra i passanti nella mattinata di oggi.
La segnalazione è arrivata da cittadini che hanno notato l'oggetto abbandonato sul marciapiede, senza alcun proprietario nelle vicinanze.
L’episodio ha generato curiosità e un certo allarme, considerando le raccomandazioni di sicurezza in casi simili.
Al momento non è chiaro se si tratti semplicemente di un bagaglio smarrito o di una situazione che richiede l’intervento delle forze dell’ordine.
In attesa di ulteriori verifiche, la segnalazione è stata inoltrata alle autorità competenti per un controllo sul posto.
La presenza della valigia è stata anche documentata con una foto a supporto della segnalazione.