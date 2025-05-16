MISTERIOSO INCIDENTE A MOTTA SANT’ANASTASIA: AUTO FUORI STRADA, NESSUNO TROVATO ALL'ARRIVO DEI SOCCORSI
MOTTA SANT’ANASTASIA – Un incidente è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio 2025, poco prima delle ore 15, lungo la strada Policara, l’arteria che collega il comune di Motta Sant’Anastasia alla zona di Sigonella.
Secondo le prime ricostruzioni, ancora frammentarie, un’autovettura è uscita di strada terminando la propria corsa nella vegetazione adiacente alla carreggiata.
Al momento non è chiaro se si tratti di un incidente autonomo o se siano coinvolti altri veicoli.
Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò.
Tuttavia, al loro arrivo non è stata trovata nessuna persona all’interno o nei pressi del mezzo incidentato.
Non si esclude che eventuali feriti siano stati trasportati autonomamente o da terzi in ospedale prima dell’arrivo dei soccorsi.
Presenti anche gli agenti della polizia municipale per avviare i rilievi del caso e regolare la viabilità. Il traffico lungo il tratto interessato sta subendo rallentamenti.
Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.