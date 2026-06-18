Paternò, mistero risolto: adesso sappiamo come si chiama la sua gioia

Si completa il messaggio apparso sul grande ficus di via Vittorio Emanuele. Cresce però la polemica per il danneggiamento di un albero di particolare valore storico e ambientale.

PATERNÒ – Il mistero è stato finalmente risolto.

Nei giorni scorsi aveva fatto discutere la scritta comparsa sul tronco del grande ficus della rotatoria all'inizio di via Vittorio Emanuele: "La mia gioia si chiama...".

Una frase lasciata a metà che aveva inevitabilmente acceso la curiosità di molti cittadini. E adesso è arrivato il finale.

Una lettrice ha infatti segnalato a 95047 che il messaggio è stato completato. Sul tronco è comparso il nome che mancava: Daniela.

La frase adesso recita: "La mia gioia si chiama Daniela".

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni nei giorni scorsi, l'autore della scritta sarebbe un uomo italiano di mezza età, visto mentre si trovava nei pressi dell'albero. La calligrafia e il colore del pennarello utilizzato per completare il messaggio sembrerebbero gli stessi della scritta originaria.

Insomma, se l'obiettivo era far sapere a tutti chi fosse la sua gioia, il risultato è stato raggiunto. Oggi probabilmente gran parte di Paternò conosce il nome di Daniela.

Al di là dell'ironia, però, resta la gravità del gesto.

Nelle ultime ore è infatti arrivata alla nostra redazione una segnalazione che evidenzia un particolare tutt'altro che secondario: il ficus interessato dalla scritta sarebbe inserito tra gli alberi monumentali censiti negli elenchi ministeriali.

«Desidero evidenziare che si tratta di un albero monumentale censito negli elenchi ministeriali. A mio avviso dovrebbero intervenire le istituzioni preposte per le denunce di conseguenza», scrive un lettore.

Se confermato, l'episodio assumerebbe un peso ancora maggiore, poiché non si tratterebbe soltanto di una scritta comparsa su un albero, ma del danneggiamento di un bene naturalistico di particolare valore per la città.

La curiosità sul nome è stata soddisfatta. Resta adesso da capire se qualcuno interverrà per tutelare uno degli alberi più rappresentativi dell'ingresso di Paternò.