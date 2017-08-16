MISTERBIANCO: ARRESTATO TOPO D’APPARTAMENTO

I carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza, Massimo Muzzio, 39 anni, di Catania, per tentato furto in abitazione. Ieri mattina, una gazzella, a seguito di una telefona...

I carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza, Massimo Muzzio, 39 anni, di Catania, per tentato furto in abitazione. Ieri mattina, una gazzella, a seguito di una telefonata al 112 da parte di un anonimo cittadino che segnalava un furto, è intervenuta in via De Curtis a Misterbianco sorprendendo l’uomo mentre tentava di forzare la porta d’ingresso di un appartamento, approfittando dell’assenza del proprietario. Il malvivente, accortosi dell’arrivo dei militari, ha tentato la fuga venendo, però, prontamente bloccato. Lo stesso veniva trovato in possesso di vari arnesi da scasso, utilizzati durante l’azione delittuosa, che sono stati sequestrati.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria