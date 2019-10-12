MODALITÀ DI RINNOVO E DI RILASCIO DELLE CARD PER L’UTILIZZO DELLA METROPOLITANA PER GLI UNIVERSITARI
Per l’anno accademico 2019/2020, gli studenti universitari hanno la possibilità di utilizzare la metropolitana di Catania, tramite una card per la quale si riportano le modalità di rinnovo e di rilascio.
Gli studenti già in possesso, dallo scorso anno, della card, se risultano regolarmente iscritti a uno dei corsi di laurea dell’Ateneo catanese per l’anno accademico in corso 2019/2020, potranno rinnovare il loro abbonamento tramite le bigliettatrici automatiche, presenti nelle stazioni della Ferrovia Circumetnea(*).
Nei prossimi giorni saranno definite le modalità per usufruire dell'abbonamento anche per gli studenti iscritti per la prima volta a uno dei corsi di studio dell'Ateneo.
Stazioni metropolitane
· Stesicoro
· Giovanni XXIII
· Italia
· Borgo (Mezzanino ovest – lato via Etnea)
· Milo
· San Nullo
· Nesima
Stazioni ferroviarie
· Borgo
· Misterbianco
· Piano Tavola
· Randazzo
· Riposto