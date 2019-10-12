95047

MODALITÀ DI RINNOVO E DI RILASCIO DELLE CARD PER L’UTILIZZO DELLA METROPOLITANA PER GLI UNIVERSITARI

12 ottobre 2019 15:05
Per l’anno accademico 2019/2020, gli studenti universitari hanno la possibilità di utilizzare la metropolitana di Catania, tramite una card per la quale si riportano le modalità di rinnovo e di rilascio.

Gli studenti già in possesso, dallo scorso anno, della card, se risultano regolarmente iscritti a uno dei corsi di laurea dell’Ateneo catanese per l’anno accademico in corso 2019/2020, potranno rinnovare il loro abbonamento tramite le bigliettatrici automatiche, presenti nelle stazioni della Ferrovia Circumetnea(*).

Nei prossimi giorni saranno definite le modalità per usufruire dell'abbonamento anche per gli studenti iscritti per la prima volta a uno dei corsi di studio dell'Ateneo.

Stazioni metropolitane

· Stesicoro

· Giovanni XXIII

· Italia

· Borgo (Mezzanino ovest – lato via Etnea)

· Milo

· San Nullo

· Nesima

Stazioni ferroviarie

· Borgo

· Misterbianco

· Piano Tavola

· Randazzo

· Riposto

