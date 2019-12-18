MODENA: GETTA CHIODI IN STRADA, DENUNCIATO GOMMISTA. SORPRESO DAI CARABINIERI, IN CASA NE AVEVA SEI CHILI

Iniziano il 16 luglio scorso i fatti che hanno portato nella notte alla denuncia di un uomo del '71 nato e residente a Serramazzoni, con l'accusa di danneggiamenti.Durante l'estate infatti, viene segn...

Iniziano il 16 luglio scorso i fatti che hanno portato nella notte alla denuncia di un uomo del '71 nato e residente a Serramazzoni, con l'accusa di danneggiamenti.

Durante l'estate infatti, viene segnalato all'Arma che sempre più spesso a Castelfranco Emilia, in zona Cavazzona, mezzi di ogni tipo si ritrovano con le gomme a terra, forate da chiodi a quattro punte. Iniziano le indagini e grazie a lunghi appostamenti, coadiuvati da attività di vigilanza e videosorveglianza, i Carabinieri riescono ad individuare il colpevole.

La situazione è paradossale: l'uomo che si apposta nella notte e aspetta il momento giusto per gettare in mezzo alla strada la fonte del danno, di giorno fa il gommista. L' "imprenditore" negli ultimi mesi si è reso colpevole di almeno dodici episodi di danneggiamento, che hanno visto coinvolti mezzi tra cui macchine industriali, diverse autovetture e una motocicletta. Seppure siano tutti avvenimenti assurdi e deliranti, l'ultimo è sicuramente il più avventato: le conseguenze di un pneumatico esploso su una Kawasaki che sfreccia su due ruote avrebbero potuto essere molto serie.

Il 48enne è stato colto in flagrante nella notte con 6kg di chiodi nella borsa. Tutti a quattro punte, per non avere dubbi sull'effetto, sia "professionali" che tenuti insieme da un elastico. Secondo l'uomo, le sue azioni sarebbero giustificabili perchè volte al contrasto della prostituzione nella zona industriale. Discutibile motivazione, che lo ha portato ad essere denunciato con l'accusa di danneggiamento.