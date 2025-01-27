MODICA, BAMBINO DI 2 ANNI GRAVEMENTE USTIONATO ALLA BOCCA DA SCARICA ELETTRICA: TRASFERITO IN ELISOCCORSO A MESSINA
Un bambino di soli due anni è stato trasferito in elisoccorso ieri sera dall'Ospedale Maggiore di Modica al reparto di rianimazione pediatrica del Policlinico di Messina a causa di una grave ustione al cavo orale provocata da una scarica elettrica.
Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe messo in bocca un oggetto elettrificato, che gli ha causato una grave lesione alla bocca
L'incidente si è verificato in un contesto domestico; i familiari hanno immediatamente allertato i soccorsi, permettendo il ricovero iniziale presso il pronto soccorso di Modica.
Le condizioni del bambino sono apparse subito gravi, per cui si è resa necessaria l'attivazione dell'elisoccorso per il trasferimento in nel reparto di rianimazione pediatrica del Policlinico di Messina.
Al momento, la prognosi del piccolo rimane riservata.