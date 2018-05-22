95047

MODICA: Donna alla guida travolge e uccide coppia di coniugi

A cura di Redazione Redazione
22 maggio 2018 23:58
Due persone sono state investite e falciate da un'automobile.

A essere travolti un 69enne italiano e la sua compagna ucraina, di qualche anno più giovane.

L'incidente è avvenuto nelle campagne modicane, sulla provinciale 63, in contrada Trebalate.

A falciare i due, che stavano camminando in un tratto di strada poco illuminato, una Ford Fiesta guidata da una giovane donna che in un primo momento non si è fermata ma si è poi presentata al Commissariato di Polizia, dove è stata interrogata, mentre sul luogo dello scontro erano al lavoro i Carabinieri.

(RAINEWS)

