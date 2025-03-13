MODICA, INCIDENTE IN AUTOSTRADA: DUE AUTO INVESTONO UN BOVINO, FERITE TRE DONNE

Un grave incidente si è verificato ieri sera sull’autostrada Siracusa-Modica, al km 51.100 in direzione nord, a causa dell’attraversamento improvviso di un bovino. L’animale è stato investito da due...

L’animale è stato investito da due auto, una Hyundai con a bordo madre e figlia e una Fiat 500 condotta da una donna in stato di gravidanza.

Nell’impatto, il bovino è deceduto, mentre le tre donne, seppur apparentemente non in gravi condizioni, sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Modica con due ambulanze del 118.

Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso, mentre i Vigili del Fuoco di Modica, su disposizione della Sala operativa di Ragusa, hanno messo in sicurezza la zona e i veicoli coinvolti.

I pompieri sono rimasti sul posto per assistere il personale della Polizia Stradale e garantire l’illuminazione dell’area dell’incidente.