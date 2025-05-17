MOLESTA RAGAZZE A PATERNÒ, POI VIENE AGGREDITO DALLA FOLLA: ARRESTATO TUNISINO SENZA PERMESSO

E' stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale e lesioni il 30enne tunisino che ieri a Paternò, grosso centro agricolo della provincia di Catania, ha inseguito delle ragazze minorenni, aggre...

E' stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale e lesioni il 30enne tunisino che ieri a Paternò, grosso centro agricolo della provincia di Catania, ha inseguito delle ragazze minorenni, aggredendone e molestandone alcune.

L'uomo è stato poi salvato da militari dell'Arma dal tentativo di linciaggio attuato da una decina di persone che, dopo che la notizia è circolata in paese, lo ha cercato e, dopo averlo trovato, lo ha accerchiato colpendolo con schiaffi e pugni, ferendolo.

A porre fine a questa aggressione sono stati i carabinieri della compagnia di Paternò che hanno soccorso il nordafricano portandolo in ospedale, dove è stato dichiarato in arresto dopo le denunce presentate dalle vittime.

Sulla vicenda ha aperto un'inchiesta il gruppo 'fasce deboli' della Procura di Catania.