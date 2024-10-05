MOLESTIE IN PIENO GIORNO A CATANIA: ARRESTATO UOMO CHE SI SPACCIAVA PER FISIOTERAPISTA

Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa n...

Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti di un catanese di 58 anni, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale.

Le indagini, coordinate da quest’Ufficio ed eseguite dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di “Borgo Ognina”, hanno permesso di acquisire, allo stato degli atti e in relazione ad una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento della difesa, elementi che dimostrerebbero la responsabilità dell’uomo per un fatto allo stesso contestato.

Il provvedimento compendia gli esiti di un’attività di indagine e di riscontro scaturita dalla denuncia presentata da una donna, nei primi giorni di settembre, al Commissariato “Borgo Ognina”, con la quale rappresentava di essere stata vittima di violenza sessuale.

La donna, una 21enne residente in Corsica, si trovava in Sicilia per trascorrere un periodo di vacanza e, mentre si trovava seduta su una panchina a prendere il sole e a guardare il mare, in pieno giorno, nella centralissima piazza Europa, è stata avvicinata dal 58enne.

L’uomo, con la scusa di un’informazione stradale, avrebbe instaurato un dialogo con la ragazza, spacciandosi per fisioterapista e facendole notare che stava assumendo una postura scorretta.

In questo modo, l’uomo avrebbe cercato di carpire la fiducia della ragazza, avvicinandosi per massaggiarle la schiena. Da lì a poco, il sedicente fisioterapista le avrebbe allentato la cinta dei pantaloni, sfilato le scarpe e le calze, appoggiando la sua gamba sinistra sui propri organi genitali.

La ragazza, colta di sorpresa, è rimasta immobile per la paura, ma, superato lo shock e il disorientamento iniziale, sarebbe riuscita a divincolarsi dalla presa dell’uomo riuscendo a scappare e a chiedere aiuto alla Polizia.

A quel punto, l’uomo si sarebbe allontanato alla svelta, riuscendo a dileguarsi prima dell’arrivo della volante. La donna ha sporto querela al Commissariato “Borgo Ognina” e, immediatamente, i poliziotti hanno avviato le indagini, svolte secondo le direttive dell’Autorità Giudiziaria.

L’attività degli agenti ha consentito di risalire in breve tempo all’identità dell’autore della violenza sessuale che, tra l’altro, è stato riconosciuto anche dalla vittima.

Il 58enne, già noto per i suoi precedenti penali di analoga natura, è stato, in passato, denunciato ed arrestato per violenza sessuale, commessa con lo stesso modus operandi.

Alla luce del quadro indiziario raccolto, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Catania, ha disposto nei confronti dell’uomo l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.