Momenti di terrore dopo il decollo da Catania: Airbus Air Arabia sfiora il mare a 480 km/h

CATANIA – Momenti di tensione la sera del 20 settembre scorso nei cieli sopra Catania. Un Airbus A320 della compagnia aerea low cost Air Arabia, decollato dall’aeroporto di Fontanarossa e diretto ad Amman (Giordania), ha improvvisamente perso quota pochi minuti dopo il decollo, scendendo fino a circa sessanta metri sopra la superficie del mare.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio è avvenuto alle 21:57, in condizioni meteorologiche buone. L’aereo, che viaggiava a oltre 480 km/h, ha poi ripreso quota regolarmente e ha proseguito il volo fino alla destinazione, dove è atterrato senza ulteriori problemi. A bordo si trovavano soltanto i due piloti e quattro assistenti di volo: nessun passeggero era presente.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha classificato l’episodio come “inconveniente grave” e ha avviato un’inchiesta per chiarire le cause dell’accaduto. Durante la manovra anomala, infatti, si è attivato il sistema di allarme di prossimità al suolo (GPWS – Ground Proximity Warning System), che emette il messaggio automatico “pull up” in caso di rischio di collisione con il terreno o con il mare.

Gli ispettori dell’Ansv ascolteranno nei prossimi giorni i due piloti dell’Airbus per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e comprendere cosa abbia provocato la repentina perdita di quota. L’obiettivo è accertare se si sia trattato di errore umano, problema tecnico o altra circostanza imprevista.

Un episodio che, sebbene conclusosi senza conseguenze, ha sfiorato la tragedia e pone ancora una volta l’accento sull’importanza dei sistemi automatici di sicurezza e sull’efficacia dei protocolli di emergenza in cabina di pilotaggio.