MONDIALI DI CICLISMO, BAUKE MOLLEMA ATTACCATO DA UN GABBIANO: SULLA TUTA HA DISEGNATO UN PESCE

Giornata da dimenticare per l’Olanda e per Bauke Mollema, impegnati nella crono-staffetta mista valida per i Mondiali di ciclismo su strada a Wollongong, in Australia. La squadra "orange" è stata protagonista di una serie incredibile di contrattempi e incidenti.

A parte la Van Vleuten, caduta per lo scoppio di un tubolare, a finire nel mirino della cattiva sorte è stato Bauke Mollema. Dopo pochi chilometri, infatti, l’esperto corridore vincitore del Lombardia 2019 è stato frenato da un incidente meccanico, con la catena che si è incastrata e lo ha costretto al cambio della bici.

Mollema è ripartito pur non potendo più raggiungere i compagni di squadra, ma la sua giornata è stata funestata anche nel finale della prova, quando un gabbiano - probabilmente attratto da un pesce disegnato sulla parte sinistra della divisa da gara indossata dall’atleta - gli si è parato davanti agli occhi e lo ha costretto a una manovra da equilibrista per rimanere in piedi.