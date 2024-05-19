MONDO DELLA MUSICA IN LUTTO, È MORTO IL DJ E VOCALIST FRANCHINO

Lutto nel mondo della musica e delle discoteche. E’ morto Franchino, al secolo Francesco Principato, storico dj e vocalist conosciuto in tutta Italia e anche oltre. L’annuncio è stato dato dalla famig...

Lutto nel mondo della musica e delle discoteche. E’ morto Franchino, al secolo Francesco Principato, storico dj e vocalist conosciuto in tutta Italia e anche oltre. L’annuncio è stato dato dalla famiglia.

Franchino aveva 71 anni e da qualche settimana era ricoverato in ospedale a causa di una malattia. E’ morto nella mattinata di oggi, domenica 19 maggio.

Nato in Sicilia, si era trasferito a 18 anni in Toscana. Aveva vissuto a lungo nell’Empolese Valdelsa, tra Empoli e Montelupo dove aveva cominciato la sua carriera da vocalist.

Attualmente viveva a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. “Sei stato una persona speciale per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti e hai illuminato le nostre vite con il tuo sorriso, la tua forza e il tuo coraggio”, scrivono i familiari sui social.

I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.