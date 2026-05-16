Monopattini elettrici, scatta l’obbligo di targa

Dal 16 maggio il contrassegno identificativo diventa obbligatorio. Assicurazione dal 16 luglio e multe fino a 400 euro per chi non si adegua.

Da sabato 16 maggio entra ufficialmente in vigore l’obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici. La novità è prevista dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso marzo e rappresenta uno dei principali interventi introdotti per regolamentare la circolazione dei mezzi elettrici leggeri.

Il nuovo contrassegno sarà adesivo, plastificato e non rimovibile, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ogni monopattino dovrà essere associato a un codice identificativo univoco con l’obiettivo di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare.

Per ottenere la targa sarà attivata una piattaforma telematica nazionale gestita dal Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione. Attraverso il portale sarà possibile richiedere il rilascio del contrassegno, effettuare rinnovi, cancellazioni, segnalare furti o smarrimenti e associare il veicolo al proprietario.

L’accesso alla piattaforma avverrà tramite Spid di secondo livello oppure con Carta d’Identità Elettronica. Gli utenti dovranno inserire i propri dati, scegliere l’ufficio per il ritiro del contrassegno ed effettuare il pagamento tramite PagoPA. Per i minori dai 14 anni la procedura dovrà essere completata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il costo complessivo previsto è di circa 33 euro, comprensivi di produzione, Iva, imposta di bollo e diritti di motorizzazione.

Chi verrà sorpreso a circolare senza il contrassegno rischierà una sanzione amministrativa compresa tra 100 e 400 euro, con riduzione dell’importo in caso di pagamento entro cinque giorni.

Il secondo grande cambiamento riguarderà invece l’assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici, che scatterà dal prossimo 16 luglio.