MONREALE: BIMBO DI TRE ANNI MUORE SOFFOCATO DA CORDINO DELLA TENDA

Tragedia, la notte scorsa, a Monreale, alle porte di Palermo, dove un bambino di appena tre anni è morto soffocato dal cordino di una tenda, mentre giocava.Secondo una prima ricostruzione, dei Carabin...

Tragedia, la notte scorsa, a Monreale, alle porte di Palermo, dove un bambino di appena tre anni è morto soffocato dal cordino di una tenda, mentre giocava.

Secondo una prima ricostruzione, dei Carabinieri, i genitori del bambino erano in salotto, intorno all'una, mentre il piccolo era nella sua cameretta. Il bimbo si sarebbe arrampicato ed è scivolato, sbattendo su una mensola in marmo ed è rimasto incastrato nel cordino della tenda.

Per i sanitari si è trattato di un "tragico incidente". Il padre si è accorto della tragedia solo dopo qualche minuto ma per il bambino non c'è stato niente da fare. Il personale del 118 non ha potuto che constatare la morte del bambino. La Procura ha aperto una inchiesta condotta dai Carabinieri della Compagnia di Monreale.