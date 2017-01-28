Monreale, tigre bianca fugge dal circo

AGGIORNAMENTOLa tigre bianca è stata catturata. E' stata sistemata in una gabbia temporanea. Grazie all'intervento dei veterinari, l'animale è stato prima sedato e quindi trasferito in sicurezza nella...

AGGIORNAMENTO

La tigre bianca è stata catturata. E' stata sistemata in una gabbia temporanea. Grazie all'intervento dei veterinari, l'animale è stato prima sedato e quindi trasferito in sicurezza nella struttura metallica. L'operazione si è svolta nel parcheggio recintato, lungo la circonvallazione di Monreale, di proprietà del negozio di ceramiche, la Ferreri Srl, come conferma Salvo Cangemi, uno dei titolari della ditta. "Abbiamo notato l'animale intorno alle 10 - racconta - ad avvertirci alcuni vicini. Abbiamo due punti vendita e, quello dove si trova la tigre, comprende un edificio dove abita la mia famiglia e altri inquilini. Sono rimasti tutti barricati in casa, mentre fuori il parcheggio era asserragliato dalle forze dell'ordine. Ora -conclude - l'animale si trova nella gabbia". Durante l'operazione, i presenti sono stati allontanati perché c'era il rischio che l'animale sfuggisse. Il traffico è stato bloccato sulla statale 186 per circa due ore da parte dell'Anas per consentire la cattura dell'animale.

Una tigre bianca è fuggita dal circo di Svezia che per ora si trova nel parcheggio tra via Candido e via Venero. La fuga del felino, secondo le prime indiscrezioni, è avvenuta alle prime luci dell’alba. La tigre si è subito diretta verso Palermo, imboccando la Circonvallazione, tra la curiosità, lo stupore e la paura di chi l’ha notata. Sul posto, oltre ai domatori del circo, i Carabinieri di Monreale e la Polizia Municipale.

Al momento il felino si trova all'interno di uno spiazzale di un negozio. Ma al circo non dispongono del fucile con i tranquillanti per sedare l’animale. Nemmeno i veterinari monrealesi ne hanno uno. E per questo si deve attendere l’invio da Palermo.

