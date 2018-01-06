MONTALBANO ELICONA: Ha un malore alla guida, morta una coppia di anziani

MONTALBANO ELICONA: Ha un malore alla guida

Una coppia di anziani Biagio Arlotta, 83 anni e Tindara Recupero, 76 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in contrada Milizzo a Montalbano Elicona (Me).

L’uomo che era alla guida dell’auto, per un malore avrebbe perso il controllo del mezzo che è caduto in una scarpata di 50 metri. I due sono morti sul colpo per l’impatto e per la legna che trasportavano che li ha schiacciati. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente stradale.