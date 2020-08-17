95047

MONTE GORNA IN FIAMME: INCENDIO, FRA TRECASTAGNI E VIAGRANDE, EVACUATE PERSONE

17 agosto 2020 22:44
Dintorni
FLASH

Fuoco nella zona di Monte Gorna, tra Viagrande e Trecastagni in contrada Ronzini.

Sul posto stanno operando tre squadre VVF dal Distaccamento di Acireale, dal Distaccamento Nord e dal Distaccamento dei VVF volontari di Linguaglossa, insieme a due squadre della Forestale.

Sul posto pure i Carabinieri e ambulanze del 118.

A scopo precauzionale sono state evacuate delle persone da alcune abitazioni minacciate  dalle fiamme.

