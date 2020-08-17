MONTE GORNA IN FIAMME: INCENDIO, FRA TRECASTAGNI E VIAGRANDE, EVACUATE PERSONE
FLASHFuoco nella zona di Monte Gorna, tra Viagrande e Trecastagni in contrada Ronzini.Sul posto stanno operando tre squadre VVF dal Distaccamento di Acireale, dal Distaccamento Nord e dal Distaccament...
A cura di Redazione
17 agosto 2020 22:44
FLASH
Fuoco nella zona di Monte Gorna, tra Viagrande e Trecastagni in contrada Ronzini.
Sul posto stanno operando tre squadre VVF dal Distaccamento di Acireale, dal Distaccamento Nord e dal Distaccamento dei VVF volontari di Linguaglossa, insieme a due squadre della Forestale.
Sul posto pure i Carabinieri e ambulanze del 118.
A scopo precauzionale sono state evacuate delle persone da alcune abitazioni minacciate dalle fiamme.
