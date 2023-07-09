MONZA, 16ENNE RUBA AUTO MADRE E GUIDA A CACCIA DI 'LIKE' SUI SOCIAL

Ha approfittato del fatto che la mamma fosse via per qualche giorno: così in una serata con gli amici, un sedicenne ha preso le chiavi della macchina e ha iniziato a far con loro delle manovre nel cor...

Ha approfittato del fatto che la mamma fosse via per qualche giorno: così in una serata con gli amici, un sedicenne ha preso le chiavi della macchina e ha iniziato a far con loro delle manovre nel cortile di casa.

Ma poi i giovani hanno deciso di guidare anche per strada per girare dei video da postare sui social e vedere quale prendeva più like.

Nei giorni scorsi i carabinieri di Giussano, in provincia di Monza, hanno ricevuto una chiamata per il possibile furto di una fiat 500 nera.

Poco dopo però è arrivata la chiamata dal nonno del ragazzino che ha detto di averla trovata parcheggiata aperta davanti al cimitero di Giussano. Sul posto sono arrivati i militari che hanno trovato nonno e nipote e viste le incongruenze nel racconto del ragazzo hanno approfondito.

Così hanno scoperto che il sedicenne (a cui la nonna aveva anche parlato dell'incidente fra youtuber su un suv e una macchina in cui è morto un bambino) andava in giro con gli amici per filmarsi fra Giussano e i comuni confinanti di Mariano Comense, Briosco e Verano Brianza.

L'auto aveva danni ingenti alle fiancate completamente rigate, al paraurti e ai fanali. Ala fine sono state fatte multe per un importo complessivo di 16.000 euro per guida senza patente e incauto affidamento della vettura al quale è stato applicato il fermo amministrativo. (

ANSA).