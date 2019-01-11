95047

MONZA: Trova un portafogli con dentro 35mila euro e lo consegna alle casse del supermercato

Una cliente 50enne (rimasta anonima) ha ritrovato a terra, nel supermercato Unes di via Marsala, a Monza, un portafogli con all’interno circa 35mila euro in contanti e l’ha consegnato a una cassiera c...

11 gennaio 2019 21:16
Una cliente 50enne (rimasta anonima) ha ritrovato a terra, nel supermercato Unes di via Marsala, a Monza, un portafogli con all’interno circa 35mila euro in contanti e l’ha consegnato a una cassiera che, strabiliata, insieme al vice direttore ha chiamato la polizia. Lo straordinario rinvenimento è accaduto giovedì 10 gennaio attorno alle 20.

Agenti di una volante del commissariato di viale Romagna hanno rintracciato il proprietario che non ha creduto ai suoi occhi quando si è visto riconsegnare il “malloppo” in quanto, disperato, era convinto che glielo avessero rubato all interno del supermercato.



Piangendo dalla gioia ha riferito che erano i soldi risparmiati nel corso della vita e di averli con sè poiché essendosi trasferito da pochi giorni in una villetta isolata priva di sistemi di allarme e di dispositivi anti intrusione, preferiva portarseli dietro per una maggiore sicurezza.

