MORSO DA RAGNO VIOLINO: TERZO CASO IN POCHI MESI ACCADUTO A ENNA
Terzo caso quest'anno a Enna, in poche settimane, di morso da Ragno Violino, dopo il caso di due donne sessantenni.Stavolta è toccato a un uomo, morso sul braccio dal piccolo aracnide.Il ragno violino...
Terzo caso quest'anno a Enna, in poche settimane, di morso da Ragno Violino, dopo il caso di due donne sessantenni.
Stavolta è toccato a un uomo, morso sul braccio dal piccolo aracnide.
Il ragno violino, chiamato così per un disegno sul dorso, è presente da sempre in Italia.
Il suo veleno è simile a quello del serpente a sonagli, ma viene inoculato in quantità decisamente inferiori, con effetti necrotici sui tessuti dell'uomo.
Questi effetti si accentuano nei soggetti allergici, nei quali possono provocare la formazione di ulcere, oltre a da vomito, nausea, febbre alta e dolori muscolari.