MORTA A 112 ANNI NELL'ENNESE, LA "NONNINA" PIÙ ANZIANA D'ITALIA MARIETTA OLIVA

Il 16 aprile aveva spento la candelina per festeggiare i suoi 112 anni. Maria Oliva, conosciuta come Marietta, è morta a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove era nata e sempre vissuta. La nonna più anziana d'Italia si è spenta tra le braccia della figlia Nunzia nell'antico quartiere Monte.

Nella sua lunga esistenza, un record di longevità, ha avuto otto figli, di cui cinque ancora in vita, e 58 tra nipoti e pronipoti.

Nel giorno del compleanno nonna Marietta aveva salutato il sindaco Nino Cammarata e una ristretta cerchia di parenti tra cui il pronipote Danny Catalano che aveva organizzato una piccola festa in una stanza addobbata di fiori e palloncini.

Aveva anche risposto al telefono manifestando una certa lucidità e immergendosi nell'atmosfera gioiosa della città.

Testimone di oltre un secolo di storia, nonna Marietta aveva incontrato il papa in piazza Falcone e Borsellino quando Francesco era venuto in visita a Piazza Armerina.