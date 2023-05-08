MORTA A 37 ANNI MONICA SIRIANNI, EX CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO

Monica Sirianni aveva solo 37 anni e in molti la ricordavano per la sua partecipazione al Grande Fratello 12, quando il reality show era condotto da Alessia Marcuzzi. Al momento della tragedia, l'ex c...

Monica Sirianni aveva solo 37 anni e in molti la ricordavano per la sua partecipazione al Grande Fratello 12, quando il reality show era condotto da Alessia Marcuzzi.

Al momento della tragedia, l'ex concorrente si trovava in un bar di Catanzaro, città in cui abitava, con alcuni amici che al momento del malore avevano lanciato subito l'allarme. Nonostante, i soccorsi siano giunti al posto in modo tempestivo, per Monica non c'è stato nulla da fare.

Monica Sirianni è stata una gieffina di Alessia Marcuzzi entrata in corsa durante la dodicesima edizione del Grande Fratello, quella vinta da Sabrina Mbarek. Monica, nata a Sydney ma di origini calabre, è rimasta nella casa più spiata d’Italia circa un mese dove ha avuto un flirt con il gieffino Fabrizio Conti.

Classe 1986, la Sirianni tornando a vivere in Italia sfidò il volere dei genitori emigrati che avrebbero voluto impedirle il trasferimento nella terra d’origine che, tanti anni fa, decisero di abbandonare.