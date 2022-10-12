95047

MORTA A 96 ANNI ANGELA LANSBURY, “LA SIGNORA IN GIALLO”

E' morta Angela Lansbury.L'attrice aveva 96 anni."I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi nell'annunciare che la loro madre è morta nel sonno nella sua casa a Los Angeles, a soli cinque giorni dal...

A cura di Redazione Redazione
12 ottobre 2022 08:19
MORTA A 96 ANNI ANGELA LANSBURY, “LA SIGNORA IN GIALLO” -
News
Condividi

E' morta Angela Lansbury.

L'attrice aveva 96 anni.

"I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi nell'annunciare che la loro madre è morta nel sonno nella sua casa a Los Angeles, a soli cinque giorni dal suo 97mo compleanno", ha affermato la famiglia in un comunicato.

Nata il 16 ottobre del 1925, Angela Lansbury era fuggita dall'Inghilterra durante la guerra e a soli 17 anni si dedicava già al musical, mentre a 19 anni era già sotto contratto con la Mgm a Hollywood.

Nella sua lunga carriera Angela Lansbury è stata Jessica Fletcher, l'infallibile detective de La Signora in giallo. Ma anche la temibile domestica che in Angoscia tormenta Ingrid Bergman e la sorella maggiore della giovanissima Liz Taylor in Gran Premio.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047