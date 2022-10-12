MORTA A 96 ANNI ANGELA LANSBURY, “LA SIGNORA IN GIALLO”

E' morta Angela Lansbury.L'attrice aveva 96 anni."I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi nell'annunciare che la loro madre è morta nel sonno nella sua casa a Los Angeles, a soli cinque giorni dal...

A cura di Redazione 12 ottobre 2022 08:19

Condividi