MORTA A 96 ANNI ANGELA LANSBURY, “LA SIGNORA IN GIALLO”
E' morta Angela Lansbury.L'attrice aveva 96 anni."I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi nell'annunciare che la loro madre è morta nel sonno nella sua casa a Los Angeles, a soli cinque giorni dal...
E' morta Angela Lansbury.
L'attrice aveva 96 anni.
"I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi nell'annunciare che la loro madre è morta nel sonno nella sua casa a Los Angeles, a soli cinque giorni dal suo 97mo compleanno", ha affermato la famiglia in un comunicato.
Nata il 16 ottobre del 1925, Angela Lansbury era fuggita dall'Inghilterra durante la guerra e a soli 17 anni si dedicava già al musical, mentre a 19 anni era già sotto contratto con la Mgm a Hollywood.
Nella sua lunga carriera Angela Lansbury è stata Jessica Fletcher, l'infallibile detective de La Signora in giallo. Ma anche la temibile domestica che in Angoscia tormenta Ingrid Bergman e la sorella maggiore della giovanissima Liz Taylor in Gran Premio.