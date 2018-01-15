È morta Dolores O’Riordan, la cantante del gruppo “The Cranberries”

È morta Dolores O’Riordan, la cantante dei Cranberries. La notizia resa nota dai media irlandesi.La cantante, 46 anni e madre di tre figli, da qualche mese era malata di cancro, e dalla scorsa estate...

La cantante, 46 anni e madre di tre figli, da qualche mese era malata di cancro, e dalla scorsa estate aveva annullato tutti i tour con la sua band. Al momento della morte, però, si trovava a Londra per una fase di registrazione.

La notizia è stata battuta dai media irlandesi e pochi minuti dopo le 18.30 confermata dall’agente della cantante, tramite una nota. “La cantante della band irlandese The Cranberries era a Londra per una breve sessione di registrazione. Non sono disponibili al momento ulteriori dettagli. I familiari sono distrutti dall’aver appreso la notizia e hanno chiesto di rispettare la loro privacy in questo momento molto difficile”, afferma la nota.

L'ANNUNCIO UFFICIALE SU INSTAGRAM