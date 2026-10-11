Morta Wilma De Angelis, la cantante e volto storico della TV aveva 96 anni

Addio all'artista diventata famosa con “Patatina” e “Nessuno”. Dal Festival di Sanremo ai programmi di cucina, una carriera lunga oltre 70 ann

È morta all'età di 96 anni Wilma De Angelis, storica cantante e conduttrice televisiva italiana, protagonista della musica leggera e del piccolo schermo per oltre settant'anni. La notizia della scomparsa è stata diffusa oggi, domenica 11 ottobre, dal nipote Fabio De Angelis attraverso un messaggio pubblicato sui social.

Nata a Milano l'8 aprile 1930, Wilma De Angelis aveva conquistato il pubblico italiano grazie alla sua voce, alla simpatia e alla capacità di reinventarsi nel corso degli anni, passando dalla musica alla televisione.

La sua carriera era iniziata negli anni Cinquanta, quando si era fatta conoscere come interprete jazz. Nel 1956 aveva conquistato il titolo di Reginetta del jazz italiano, aprendo la strada a una lunga stagione di successi discografici.

Il grande pubblico l'aveva conosciuta soprattutto grazie al Festival di Sanremo, al quale aveva partecipato più volte a partire dal 1959. Tra le sue canzoni più celebri figurano Nessuno, Quando vien la sera e soprattutto Patatina, brano del 1961 che le aveva regalato grande popolarità.

Negli anni successivi aveva saputo costruire una seconda carriera come conduttrice televisiva, diventando uno dei volti più familiari dei programmi dedicati alla cucina. Con Telemenù, trasmissione avviata nel 1979, aveva portato nelle case degli italiani ricette e consigli culinari, anticipando il successo dei moderni programmi gastronomici.

Tra le sue esperienze televisive anche Sale, pepe e… fantasia e A pranzo con Wilma. Non erano mancate partecipazioni cinematografiche, tra cui il film Femmine contro maschi del 2011.

Anche in età avanzata aveva continuato a comparire in televisione, partecipando a trasmissioni come Domenica In e I migliori anni, dove aveva riproposto alcuni dei suoi brani più amati.

Con la scomparsa di Wilma De Angelis se ne va una delle protagoniste della televisione e della musica italiana del Novecento, un'artista che ha accompagnato intere generazioni di spettatori con le sue canzoni, il sorriso e la spontaneità.