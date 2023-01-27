MORTI CINQUE RAGAZZI IN UN INCIDENTE STRADALE VICINO ROMA

Grave incidente alle porte di Roma. Cinque ragazzi sono morti, secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco, dopo che l'auto su cui viaggiavano si è ribaltata più volte per cause ancora da accertare....

Grave incidente alle porte di Roma. Cinque ragazzi sono morti, secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco, dopo che l'auto su cui viaggiavano si è ribaltata più volte per cause ancora da accertare. Il fatto è avvenuto intorno alle 2:30 a Fonte Nuova su via Nomentana. Una sesta persona che era a bordo dell'auto, una Fiat 500, è stata trasportata in ospedale. Secondo le prime notizie, le cinque vittime, tre ragazzi e due ragazze, avevano età comprese tra i 21 e i 17 anni. La strada è stata chiusa al traffico.

Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del 118, anche i carabinieri della Stazione Mentana e della Compagnia di Monterotondo.

Stando a una prima ricostruzione dei militari, intorno alle 2 di notte la Fiat Cinquecento su cui viaggiavano cinque giovani in direzione Roma ha perso il controllo ed è finita contro un palo della luce nei pressi dell’Ufficio Postale al centro della frazione Tor Lupara.

Sul colpo sarebbero morti tre ragazzi e due ragazze (le minori): A.G., 21 anni, F.T., 17, V.D. P, 21, G.S. 17, S.R. 21 anni. L'unico sopravvissuto, un ventunenne, è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea in codice rosso.

Come riportano i media locali, nel 2007, in un altro incidente stradale, altri cinque giovani avevano perso la vita a Tor Lupara.