MORTO A 37 ANNI MARCO PETRINI, IL VETERINARIO “DOTTORPET” STAR DEI SOCIAL

“ Dottor Pet ”, così lo chiamavano i proprietari dei suoi piccoli pazienti, ma anche i 126mila follower su TikTok e circa 67mila su Instagram , dopo essere diventato famoso sui social network per i suoi video attraverso cui divulgava pillole di curiosità sul mondo animale che amava da sempre: Marco Petrini, medico veterinario di Tivoli, è scomparso all'età di 37 anni .

Marco, specializzato nella cura degli animali esotici, si è spento domenica 23 marzo, presso il policlinico 'Umberto I' di Roma dove era ricoverato da qualche settimana, a causa di un male incurabile di cui probabilmente in pochi erano a conoscenza, anche perché, fino allo scorso febbraio, aveva postato i soliti contenuti scientifici nel suo modo simpatico, sarcastico, talvolta irriverente ma comunque garbato.

Sono decine i saluti e i messaggi di cordoglio sia da parte di chi lo aveva scelto come medico, sia da parte di chi ha apprezzato il suo lavoro come divulgatore.

Marco Petrini dal 2018 lavorava come veterinario alla Clinica Veterinaria Guidonia . " Abbiamo il cuore spezzato – racconta il dottor Marchetti , veterinario di Guidonia – . Dopo la chemioterapia stava meglio, speravamo in una sua ripresa e vederlo di nuovo attivo ci aveva galvanizzati. Marco non mostrava mai il lato negativo, affrontava tutto col sorriso e lo ha fatto fino alla fine, senza avvilirsi, riuscendo perfino ad essere autoironico della sua stessa condizione " .

" Una persona unica – prosegue il medico – ha vissuto a pieno la sua vita, si è speso fino all'ultimo per il suo amore. Marco non era soltanto un eccellente medico, ma anche un ottimo divulgatore. Ha continuato a postare contenuti sui Social nonostante fosse visibilmente dimagrito, pallido e stanco. Noi perdiamo un amico, la società perde un medico di rare qualità professionali e soprattutto umane ".