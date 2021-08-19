MORTO A 42 ANNI LO YOUTUBER OMAR PALERMO. SUL WEB ERA NOTO COME YOUTUBOANCHEIO.

Morto all'età di 42 anni Omar Palermo, noto youtuber conosciuto con il nome di "Youtubo anche io".Originario di Rossano, in Calabria, l'uomo da circa mezzo milione di fan sulla piattaforma di video, e...

Morto all'età di 42 anni Omar Palermo, noto youtuber conosciuto con il nome di "Youtubo anche io".

Originario di Rossano, in Calabria, l'uomo da circa mezzo milione di fan sulla piattaforma di video, era ricoverato da tempo in una clinica del cosentino.

A dare l'annuncio del decesso avvenuto il 18 agosto, scrive Sky tg24, è stato il collega youtuber Giorgio Sciacca che da alcuni giorni stava cercando di informarsi sulle condizioni di Omar.

A confermare la notizia è stata anche l'agenzia funebre che si è occupata dell'affissione dei manifesti nel luogo in cui viveva Palermo.

Lo youtuber avrebbe avuto un infarto in una clinica dove era ricoverato per fare riabilitazione dopo una caduta. A contattare Sciacca sarebbe stato un cugino di Omar che gli ha comunicato il decesso di quest'ultimo.

Palermo era diventato una celebrità grazie ai video pubblicati per mesi su Youtube nei quali si mostrava in abbuffate improbabili. I suoi video, in breve tempo, hanno raccolto fino a 4 milioni di visualizzazioni e il canale dell'uomo "Youtubo anch'io" conta più di mezzo milione di follower.