MORTO A PATERNÒ IL POETA SALVO CONTI. IL RICORDO DEL SINDACO

Paternò in lutto.Nella mattinata di oggi, 09 Dicembre 2022 arriva la triste notizia della prematura scomparsa del poeta Salvo Conti, persona molto conosciuto in città e non solo.Il ricordo del Sindac...

Paternò in lutto.

Nella mattinata di oggi, 09 Dicembre 2022 arriva la triste notizia della prematura scomparsa del poeta Salvo Conti, persona molto conosciuto in città e non solo.

Il ricordo del Sindaco, Nino Naso:

Una notizia che non avrei mai voluto sentire, te ne sei andato all'improvviso amico mio, in punta di piedi senza disturbare, elegante anche nella morte.

Persona unica, perbene, disponibile e vera. Animo sensibile e profondo, che esternavi con le tue poesie e canti.

Per me eri come un fratello Salvo Conti, ancora non riesco crederci, mi stringo forte alla tua famiglia, ciao Salvo, continuerai a scrivere poesie dal posto privilegiato dove ti trovi adesso