MORTO A PATERNÒ LO STILISTA E IMPRENDITORE MARIO BRASILE. IL RICORDO DEL SINDACO

Paternò in lutto.

Nel tardo pomeriggio di oggi arriva la triste notizia della prematura scomparsa dello stilista e imprenditore Mario Brasile, professionista molto conosciuto in città e non solo.

Il ricordo del Sindaco, Nino Naso:

La nostra Città piange un artista di raffinato estro creativo.Caro Mario la tua arte, i tuoi capolavori, manteranno vivo il tuo ricordo in tutti noi. Hai portato in alto il nome della nostra città e sicuramente continuerai a creare i tuoi capolavori nel luogo privilegiato in cui adesso ti trovi. La tua Paternò ti dice grazie.

In tanti sui social hanno omaggiato e ricordato lo stilista con messaggi e pubblicando delle foto insieme a lui con le sue meravigliose create

La Redazione di 95047.it si stringe attorno al dolore della famiglia ed esprime le più sentite condoglianze.