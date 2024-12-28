MORTO CESARE RAGAZZI, È STATO IL RE DEL TRAPIANTO DEI CAPELLI: AVEVA 83 ANNI
“Parola di Cesare Ragazzi”. Chi non ricorda questo slogan, icona degli anni ’80, tra cartoni animati giapponesi e soap opera?
E' morto a 83 anni per un malore Cesare Ragazzi, imprenditore e volto televisivo degli anni '80, grazie alla sua azienda specializzata in soluzioni per la calvizie.
Era nato a Bazzano (Bologna) dove risiedeva.
"Tutto può succedere a un calvo che si è messo in testa un'idea meravigliosa", diceva una frase di uno dei suoi celebri spot.
Il funerale, spiega la sindaca di Valsamoggia, Milena Zanna, sarà lunedì alle 10 nella chiesa di Santo Stefano a Bazzano, preceduto dalla camera ardente alla casa funeraria Parini.