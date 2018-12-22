MORTO ENZO BOSCHI, GRANDE GEOFISICO: HA DIRETTO PER DODICI ANNI L'INGV

E' morto il geofisico Enzo Boschi, a lungo alla guida dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Lo si apprende da ricercatori dell'istituto, che Boschi ha diretto per 12 anni, fino a...

A cura di Redazione 22 dicembre 2018 15:09

Condividi