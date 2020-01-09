MORTO FRANCESCO CLAUDIO AVERNA: IL SUO AMARO È FAMOSO IN TUTTO IL MONDO

E’ scomparso oggi all’età di 66 anni Francesco Claudio Averna, ex presidente della Fratelli Averna Spa. Esponente della famiglia di imprenditori che ha esportato il nome di Caltanissetta nel mondo con...

Era ricoverato all’istituto tumori di Milano dove aveva affrontato con energia e fermezza la malattia. Al suo fianco - si legge nella notizia del quotidiano on line Radio CL1 - la moglie Francesca e la figlia Alessandra.

Nel 2012 era stato insignito dal Quirinale dell’onorificenza di Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana su proposta della presidenza del Consiglio dei ministri dopo essere stato Cavaliere sin dal 2005.

Si uniscono al dolore della moglie Francesca e della figlia Alessandra, la sorella Anna Maria e il cognato Giovanni Pagliarello insieme ai figli con le loro famiglie.

I funerali saranno celebrati lunedì 13 gennaio alle 15 nella chiesa di Santo Spirito a Caltanissetta.