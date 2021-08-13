MORTO GINO STRADA, FONDATORE DI EMERGENCY

Gino Strada è morto oggi, venerdì 13 agosto.Il fondatore di Emergency aveva 73 anni e soffriva di problemi di cuore.A darne notizia è Il Corriere della Sera.All'anagrafe Luigi (Sesto San Giovanni, 21...

A cura di Redazione 13 agosto 2021 13:58

