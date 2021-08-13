95047

MORTO GINO STRADA, FONDATORE DI EMERGENCY

Gino Strada è morto oggi, venerdì 13 agosto.Il fondatore di Emergency aveva 73 anni e soffriva di problemi di cuore.A darne notizia è Il Corriere della Sera.All'anagrafe Luigi (Sesto San Giovanni, 21...

13 agosto 2021 13:58
Gino Strada è morto oggi, venerdì 13 agosto.

Il fondatore di Emergency aveva 73 anni e soffriva di problemi di cuore.

A darne notizia è Il Corriere della Sera.

All'anagrafe Luigi (Sesto San Giovanni, 21 aprile 1948 – Roma, 13 agosto 2021, è stato un medico, attivista e filantropo italiano, fondatore, assieme alla moglie Teresa Sarti (1946-2009), dell'ONG italiana Emergency.

https://twitter.com/chetempochefa/status/1426149743265259521?s=19

 

 

 

