E' MORTO IL 18ENNE COINVOLTO NELL'INCIDENTE DI OGGI POMERIGGIO

Una domenica che avrebbe dovuto essere come tante, si è trasformata in una tragedia a Belpasso nel pomeriggio di oggi, 14 Gennaio 2024, quando un grave incidente si è verificato nella zona industriale di Piano Tavola, precisamente in via Rinaudo non lontano dalla via Valcorrente, dove nella notte di Capodanno, perse la vita il giovane Matteo Virzì.

Ci giunge con profonda tristezza la conferma che uno dei due giovani coinvolti nel sinistro non è riuscito a sopravvivere alle gravi ferite riportate.

Si tratta del 18 enne Edoardo I. di Misterbianco.

Le circostanze che hanno portato all'impatto tra un'Alfa Giulietta, un veicolo non specificato, e una moto SH 125 non sono ancora note. Tuttavia, il risultato dell'incidente è stato devastante, con il veicolo a due ruote proiettato a oltre cento metri di distanza dal punto dell'impatto.

Le due persone a bordo della moto hanno subito le conseguenze più gravi, riportando ferite serie. Il servizio 118 è intervenuto prontamente sul luogo dell'incidente, soccorrendo i feriti. Uno dei ragazzi è stato trasferito al San Marco di Catania, mentre l'altro, a causa delle ferite più gravi, è stato trasportato in codice rosso tramite elisoccorso.

L'elicottero, atterrato nelle vicinanze del luogo dell'incidente, ha consentito un trasferimento rapido al Cannizzaro di Catania per il giovane gravemente ferito, il quale presentava politrauma e trauma cranico, rendendo necessario un intervento immediato e specializzato.

Il conducente dell'Alfa Giulietta è risultato illeso, ma profondamente scosso dall'accaduto. I Carabinieri sono giunti sul luogo per condurre indagini approfondite e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.