MORTO IL PITBULL BRUCIATO VIVO, L'ANNUNCIO DELLA LAV DI PALERMO

E'morto Aron, il pitbull bruciato vivo dal suo padrone in una piazza nel centro di Palermo.Il cane è deceduto nella clinica veterinaria che lo aveva preso in cura. Lo rende noto la Lav di Palermo su p...

13 gennaio 2024 20:23
MORTO IL PITBULL BRUCIATO VIVO, L'ANNUNCIO DELLA LAV DI PALERMO
E'morto Aron, il pitbull bruciato vivo dal suo padrone in una piazza nel centro di Palermo.

Il cane è deceduto nella clinica veterinaria che lo aveva preso in cura. Lo rende noto la Lav di Palermo su proprio profilo Facebook: "Ci hanno appena chiamato dalla clinica - si legge nel post - Aron non c'è più. Il suo corpo non ha retto, sebbene lui abbia lottato fino alla fine".

"Aron è morto. Dopo atroci sofferenze inflitte da un uomo è andato via. Ora - afferma la consigliera della Dc al Comune di Palermo, Viviana Raja - vogliamo giustizia, la pena per chi uccide un animale va dai due mesi ai due anni. Troppo lieve.

Serve rivedere la legge, la crudeltà verso gli animali è un chiaro segno di problemi sociali e relazionali, collegata alla violenza contro altri uomini. I cittadini ci chiedono di fare qualcosa in merito, purtroppo sfugge dalle nostre competenze.

Noi possiamo continuare a lavorare per gli animali fornendo a Palermo tutti i regolamenti sul benessere animale di cui è sprovvista. Il nostro impegno andrà in quella direzione".

