MORTO LIAM PAYNE, EX CANTANTE DEGLI ONE DIRECTION: AVEVA 31 ANNI

Il cantante Liam Payne ex degli One Direction è morto cadendo da un terrazzo a 31 anni

Il cantante inglese Liam Payne, ex membro della boyband degli One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano dell’hotel Casa Sur nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. Aveva 31 anni.

Secondo quanto riporta il quotidiano argentino La Nacion, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 ottobre, la polizia della capitale argentina ha ricevuto una richiesta di intervento per calmare un uomo aggressivo, forse sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il corpo di Payne riverso in strada.

Ora è in corso un’indagine per capire se si sia trattato di un incidente o se il cantante inglese si sia tolto la vita.

La notizia della sua morte ha generato un'ondata di cordoglio sui social media, con fan e colleghi che hanno espresso tristezza e sostegno alla famiglia di Payne in questo momento difficile. Molti suoi fan si sono riversati da tutta Buenos Aires sul luogo dove è stato trovato morto l'ex componente della band.