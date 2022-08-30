Morto Mikhail Gorbaciov: l’ultimo presidente dell’Unione Sovietica aveva 92
È morto Mikhail Gorbaciov. Aveva 91 anni.
Lo ha annunciato il Central Clinical Hospital della Russia, dove era ricoverato.
"Questa notte, dopo una grave e prolungata malattia, Mikhail Sergeyevich Gorbaciov è morto", recita il comunicato diffuso dal nosocomio e riportato dalla Tass.
Ultimo segretario generale del Partito comunista dell'Unione Sovietica dal 1985 al 1991, fu propugnatore dei processi di riforma legati alla perestrojka e alla glasnost', e protagonista nella catena di eventi che portarono alla dissoluzione dell'URSS e alla riunificazione della Germania. Artefice, con la sua politica, della fine della guerra fredda, fu insignito nel 1989 della Medaglia Otto Hahn per la Pace e, nel 1990, del Nobel per la pace.