MORTO NEL SONNO CAMERON BOYCE, STAR DI DISNEY CHANNEL. AVEVA APPENA 20 ANNI

E' morto ad appena 20 anni Cameron Boyce, star di Disney Channel, molto conosciuto per il suo ruolo in 'Descendants' (dove interpretava Carlos, il figlio di Crudelia De Mon) e per lo show televisivo 'Jessie' (nel quale era Luke Ross, un dodicenne adottato, dipendente dai videogiochi).

"E' con un cuore profondamente pesante che riportiamo che questa mattina abbiamo perso Cameron - ha confermato un portavoce a nome della famiglia, citato dalla Abc - è morto nel sonno a causa di un attacco, risultato di una condizione medica in corso per la quale era in cura". Secondo alcuni media americani sarebbe morto a seguito di una crisi epilettica. L'attore, nato e crescito nei pressi di Los Angelese, era da poco andato a vivere con alcuni amici, ma non è chiaro dove fosse quando è morto.

La famiglia, comprensibilmente, è chiusa nel suo dolore: "Siamo molto tristi in questo momento e chiediamo la dovuta privacy per affrontare la perdita del nostro prezioso figlio e fratello", ha aggiunto il portavoce. "Il mondo ha perso una delle sue luci più luminose - continua la famiglia - ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso la gentilezza e la compassione di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato".

Il ricordo di Disney Channel: "Sin da giovane, Cameron Boyce sognava di condividere i suoi straordinari talenti artistici con il mondo ed era alimentato dal forte desiderio di fare la differenza nella vita delle persone attraverso il suo lavoro umanitario". E ancora: "Era un artista incredibilmente talentuoso, una persona straordinariamente premurosa e, soprattutto, era un figlio amorevole e devoto, fratello, nipote e amico".

Boyce, nato nel 1999, aveva iniziato la sua carriera da attore a nove anni, come comparsa nel film horror 'Riflessi di paura', e nel thriller d'azione 'Eagle Eye'. Nel giugno 2010 prese parte alle riprese di 'Un weekend da bamboccioni', in cui interpretava il figlio del protagonista (Adam Sandler). Apparve, inoltre, nella webserie 'The Legion of Extraordinary Dancers', mostrando la sua abilità anche come ballerino.

Boyce era uno dei bambini che recitavano in "Jessie", un programma televisivo su una ragazza di una piccola città, interpretata da Debby Ryan, che lavora come baby sitter per una famiglia benestante dopo essersi trasferita a New York.