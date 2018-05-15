Morto Salvatore Ligresti, aveva 86 anni

Salvatore Ligresti, l'ingegnere originario di Paternò, si è spento al San Raffaele di Milano.

E' quanto apprende l'Adnkronos. L'immobiliarista, a lungo a capo della galassia assicurativa Fonsai, è stato protagonista del mondo finanziario e negli ultimi anni è stato al centro anche di inchieste giudiziarie.

È nato a Paternò, il 13 marzo 1932, da una famiglia di agiati commercianti, ha un fratello minore Antonino, medico cardiologo e imprenditore. Ha studiato Ingegneria prima a Palermo poi a Padova.

Giunse a Milano per prestare servizio militare nell'Aeronautica

Congedato decise di stabilirsi nel capoluogo lombardo e aprì uno studio di progettazione[. Nel 1966 sposò Antonietta Susini, detta Bambi, figlia del provveditore alle Opere pubbliche della Lombardia, Alfio Susini.

Dal matrimonio nacquero tre figli: Giulia Maria, Gioacchino Paolo e Jonella.

(WIKIPEDIA)