E' morto Silvestro Bellini: il suo Cicciobello fece giocare i bambini di tutto il mondo

È morto Silvestro Bellini, il “papà” di Cicciobello, uno dei bambolotti più amati e acquistati dai bambini di tutto il mondo. Originario di Adrara San Martino (Bergamo), abitava a Sarnico (Bergamo) e, assunto come modellatore alla `Sebino´ di Cologne (Brescia), nel 1962 fu il primo a disegnare la bambola a grandezza naturale poi divenuta nota in tutto il mondo.«Mi ispirai al volto di un neonato bergamasco», aveva raccontato tempo fa al quotidiano L’Eco di Bergamo, che oggi riporta la notizia della sua scomparsa.

Il successo di Cicciobello fu tale che l’azienda di giocattoli arrivò ad avere fino a 550 occupati. La produzione alla Sebino terminò nel 1984, poi il marchio e gli stampi passarono prima alla Migliorati Giocattoli di Pavone Mella, sempre nel Bresciano, e poi alla Giochi Preziosi di Cogliate, in Brianza.

Bellini, morto all'età di 87 anni, si era formato all'Accademia Carrara di Bergamo e aveva lavorato come artista disegnatore anche negli Stati Uniti e in Austria.

Fonte: Ansa.it