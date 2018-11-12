MORTO STAN LEE, PADRE DEI SUPEREROI MARVEL

Stan Lee, il leggendario creatore dei supereroi Marvel, è morto a 95 anni. Ha creato alcuni fra i personaggi piu' importanti dell' universo fumettistico Marvel (Spider-Man, Capitan America, I Fantasti...

Stan Lee, il leggendario creatore dei supereroi Marvel, è morto a 95 anni. Ha creato alcuni fra i personaggi piu' importanti dell' universo fumettistico Marvel (Spider-Man, Capitan America, I Fantastici 4, Hulk, Iron Man, Thor, Black Panther).

Cardiopatico, negli scorsi mesi aveva intentato una causa da un miliardo di dollari contro 'POW! Entertainment', societa' di cui e' stato co-fondatore nel 2001. Nel mirino due dirigenti della compagnia, il Ceo Shane Duffy e il co-fondatore Gill Champion, accusati di aver approfittato delle condizioni di Lee, diventato praticamente cieco e provato dalla perdita della moglie, per fargli firmare un contratto in cui l'autore ha ceduto i diritti di utilizzo del suo nome e della sua immagine, anche sui social, in relazione a tutte le opere create per la societa'. Secondo gli atti della causa, l'anno scorso POW! Entertainment e' stata acquisita dall'azienda di Hong Kong Camsing International. La causa e' stata intentata dall'avvocato Adam Grant, che richiede alla societa' la scissione del contratto e un risarcimento di 1 miliardo di dollari.