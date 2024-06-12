MOSCHETTO IL CONSIGLIERE COMUNALE PIU GIOVANE DI RAGALNA
A Ragalna quest’anno si sente aria di cambiamento e non solamente per la vincita del nuovo sindaco Nino Caruso ma anche per la presenza di molti giovani che hanno deciso di mettersi in gioco all’interno della lista “Alleanza per Ragalna”.
Tra di loro emerge il neo consigliere Dario Moschetto di soli 21 anni, che dopo anni d’impegno a favore delle attività giovanili di Ragalna come il “Summerdì” decide di scendere in campo al servizio di tutti i giovani mettendogli la faccia.
Scelta ardua per un giovane ragazzo all’inizio della sua esperienza politica ma nonostante ciò porta a casa la vittoria con ben 171 voti e s’impegna nell’apertura di una nuova associazione giovanile che porta il nome di “RagalnaCHE”.
A lui i nostri più sinceri complimenti, con la speranza che Ragalna ritorni ad investire sui giovani come un tempo.
Elisa Longo