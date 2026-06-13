Moto contro un muro a Trecastagni: due giovani feriti in modo grave

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio in via Federico De Roberto. I due giovani sono stati soccorsi dal 118 e trasportati negli ospedali di Catania e Acireale.

TRECASTAGNI – Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Trecastagni, dove una moto con a bordo due giovani è finita autonomamente contro un muro lungo via Federico De Roberto.

Secondo le prime informazioni disponibili, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause che sono ancora in fase di accertamento. L'impatto è stato particolarmente violento e ha provocato il serio ferimento dei due occupanti della moto, un ragazzo e una ragazza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che dopo le prime cure hanno disposto il trasferimento dei feriti in ospedale. I due giovani sono stati trasportati rispettivamente al Policlinico di Catania e all'ospedale di Acireale per ricevere le cure necessarie.

Gli agenti della Polizia Locale di Trecastagni hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare le cause che hanno portato il motociclo a terminare la sua corsa contro il muro.

Le condizioni dei due feriti vengono definite serie, mentre proseguono gli accertamenti sull'accaduto.