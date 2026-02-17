Moto rubata ad Aci Castello ritrovata a Palagonia: 42enne arrestato per ricettazione

I Carabinieri hanno subito riconosciuto quel 42enne di Palagonia, già noto per le sue pregresse vicende giudiziarie e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, lo hanno arrestato in flagranza perché ritenuto responsabile di ricettazione.

La pattuglia di militari della Radiomobile stava infatti transitando lungo la via Luigi Capuana, quando la loro attenzione è stata attirata da un centauro che, a bordo della sua motocicletta, alla loro vista ha cambiato immediatamente percorso, riparando poi frettolosamente all’interno di un esercizio commerciale.

Giusto il tempo di invertire la loro direzione di marcia, i militari hanno raggiunto il 42enne chiedendo a quest’ultimo la documentazione d’identità, propria e della motocicletta, che aveva parcheggiato un attimo prima dinnanzi l’ingresso del locale.

In entrambi i casi il 42enne ha dichiarato loro di non esserne in possesso, anzi specificandogli prima che la moto fosse di proprietà di un suo amico, salvo poi cambiare versione e dichiarare invece che la moto fosse di sua proprietà.

Ovvia la reazione dei militari che, insospettiti, hanno controllato a fondo quella motocicletta, scoprendo che il cilindretto di accensione e il tappo del serbatoio erano stati forzati, in più, ingegnosamente, nascosto sotto le carenature, era presente un interruttore elettrico che consentiva il bypass del sistema d’accensione, rendendone così possibile l’utilizzo anche in assenza della chiave.

A seguito dei conseguenti accertamenti, eseguiti della centrale operativa nella banca dati delle forze di polizia, è emerso che quella motocicletta era invece di provenienza furtiva e che, in particolare, era stata rubata nel comune di Aci Castello (CT) lo scorso Ferragosto a un motociclista di Acireale (CT).